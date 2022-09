Руските власти задържаха в събота над 700 души на протести срещу частичната мобилизация, обявена тази седмица от президента Владимир Путин, суобщава БГНЕС, позовавайки се на АФП.

Според независима мониторингова група OVD-Info най-малко 707 души са задържани в 32 града в Русия. Почти половината от тях са в Москва на митинги след частичната мобилизация, предназначена да подкрепи операцията на Русия в Украйна.

Here a proof of the "protective to the russian population" kind of police in moskow.. 😔 You go out, join a protest against been part of a unjustified, illegal, senseless war in a country that meant no threat to ZZombieLand(russia) and 4 policemens jump on you https://t.co/mTaD1tq1QE