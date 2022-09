Българският национал и футболист на Левски - Илиян Стефанов, получи огромно признание. Офанзивният футболист попадна в идеалния отбор на кръга от турнира Лига на нациите, пише gong.bg.

24-годишният футболист беше отличен за представянето си при победата с 5:1 над Гибралтар.

SofaScore оцени представянето на Стефанов с 8,7 по десетобалната система. Нани, както е известен футболистът, се отличи с гол и асистенция за разгромната победа на "лъвовете".

🌍 | Team of the Week



First round of #NationsLeague action in this international window is behind us, so it’s now time for our TOTW! 👇



Portugal and Ukraine are the only two sides represented by more than one player in here, while Kevin De Bruyne is our Player of the Week. 👏👏 pic.twitter.com/RDLVyyxXg8