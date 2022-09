На Червения площад в Москва започна голям концерт в чест на обявеното по-рано днес присъединяване на четири украински територии към Русия. На сцената на концерта излезе и руският президент Владимир Путин, предадоха световните агенции.

Пред аудиторията той заяви, че Русия е създала съвременната Украйна, като й е прехвърлила свои територии, предаде Ройтерс.

След анексията на Путин: Украйна и Западът реагираха остро (ОБЗОР)

Thousands of war supporters sing "We won't care about the price" on Red Square in Moscow pic.twitter.com/IwzQZlffOz — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 30, 2022

"Добре дошли у дома", каза после Путин, обръщайки се към жителите на анексираните Донбас, Херсонска и Запорожка област, съобщава Франс прес. Според него тези области "са се върнали в историческата си родина".

Зеленски: Украйна официално подава молба за присъединяване към НАТО

"Победата ще бъде наша", обеща още руският президент, аплодиран от хиляди свой поддръжници, събрали се на площада и развяващи руски знамена.

NOW - Crowd chants "Russia, Russia, Russia" in Moscow's Red Square as Putin makes an appearance. pic.twitter.com/kOajlHOsDV — Disclose.tv (@disclosetv) September 30, 2022