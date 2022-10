Експлозия на научен фестивал в Североизточна Испания рани най-малко 18 души, сред които и 10 деца на възраст от 3 до 13 години, предаде ДПА. Някои от ранените са в сериозно състояние.

Взривът е станал по време на демонстрация в Дома на културата в каталунския град Жирона, на около 100 километра североизточно от Барселона. Фестивалът е бил организиран от местния университет.

По време на експеримента контейнер с течен азот се е взривил пред аудитория от 200-300 души, повечето от които семейства с деца. Повечето от ранените са пострадали от разхвърчали се части от експлодиралия метален контейнер. Няма хора с изгаряния.

Най-тежко е състоянието на 5-годишно момиче. Заедно с още четирима души, две деца и двама възрастни, те са настанени в болницата в Жирона.

Instructions for Science Night experiment in Girona:



1. Fill barrel with two bottles of liquid nitrogen. Put music on🎵



2. Put another barrel on top. Get kids excited 🥳



3. Use cheap rubber thing to join the two barrels together. O-ring problem⚠️



4. Pull cord. BOOM..!! 💥💥💥 pic.twitter.com/0s6NEmFVRc