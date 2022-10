Румънският президент Клаус Йоханис, заедно със седем други президенти на страни-членки на НАТО от Централна и Източна Европа, подписаха съвместно изявление, изразяващо подкрепа за присъединяването на Украйна към Северноатлантическия алианс. Това съобщи в неделя в Туитър румънският държавен глава.

Става въпрос и за президентите на Литва, Полша, Северна Македония, Словакия, Черна гора, Чехия и Естония.

Together with the Presidents of 🇨🇿 🇪🇪 🇱🇻 🇱🇹 🇲🇰 🇲🇪 🇵🇱 🇸🇰, I reiterate our support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine 🇺🇦. We firmly stand behind the 2008 Bucharest NATO Summit decision concerning Ukraine’s future membership.

