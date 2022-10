Украйна ще направи съвместна кандидатура с Испания и Португалия за приемане на Световното първенство по футбол през 2030 година. Ходът е организиран от президента Володимир Зеленски на украинците, като разкъсвана от война страна се очаква да бъде домакин на една от групите в турнира.

Според The Times, кандидатурата ще бъде оповестена от футболните асоциации на Испания и Португалия в офисите на УЕФА в сряда. Предвид очакването, че войната в Украйна ще е приключила след осем години, символична кандидатура за промотиране надежда и мир в страната изглежда да бъде една от стратегията на трите нации в опит да спечели мажоритарния вот сред 211-те членки на асоциации на ФИФА.

Въпреки това, кандидатурата вероятно ще се изправи срещу тежки конкуренти, ако се стигне до официализиране на съвместна кандидатура между Саудитска Арабия, Египет и Гърция. В Южна Америка, Уругвай, Аржентина, Парагвай и Чили се очаква да отправят съвместна кандидатура в опит да отбележат подобаващо точно век от дебютните световни финали в Уругвай през вече далечната 1930 година.

