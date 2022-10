Украинската Запорожка атомна електроцентрала е загубила цялото си външно електрозахранване за втори път в рамките на пет дни, заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси. Той разкри "тревожните" новини за най-голямата атомна електроцентрала в Европа.

"Тази повторна загуба на външното захранване на АЕЦ е дълбоко обезпокоително събитие и подчертава спешната необходимост от създаване на защитна зона за ядрена безопасност и сигурност около обекта", заяви Гроси в Twitter.

Той добави, че резервните дизелови генератори сега осигуряват електричество за функциите по ядрена безопасност и сигурност - и двете са жизненоважни за предотвратяване на евентуални аварии в централата, която сега е обградена от руски войски.

Според украинската национална компания за производство на атомна енергия "Енергоатом", подстанцията на централата "Днепровска" в района на Днепропетровск е била повредена в резултат на ракетен обстрел от страна на руските войски.

"В резултат на това Запорожската АЕЦ е била напълно изключена от електрозахранването. Дизеловите генератори се включиха автоматично", съобщиха от „Енергоатом” в Telegram.

