В САЩ беше продадена на търг рядка монета от 1913 година, съобщи Fox Business. Монетата е наречена "Уолтъновата главата на свободата" и е една от само петте, известни на колекционерите. Цената на лота бе $4,2 милиона.

No one knows exactly how or why five nickels with the Liberty Head design were made. But it make's them extremely rare. https://t.co/QIfLDUlGbK pic.twitter.com/sPizGfTmYy