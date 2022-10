Мемоарите на принц Хари ще бъдат публикувани на 10 януари, съобщиха от издателството му Penguin Random House, цитирано от Би Би Си. В книгата, озаглавена „Spare“ („Резервен“), херцогът на Съсекс разказва за решението си да се откаже от кралските си задължения и да се премести в САЩ със съпругата си Меган.

"Когато Даяна, принцесата на Уелс, беше погребана, милиарди хора се чудеха какво ли мислят и чувстват принцовете и как ще се развие животът им... За Хари това най-сетне е неговата история”, пишат от издателството.

Принц Хари и Елтън Джон съдят британски медии заради подслушване

От Бъкингамският дворец отказват да коментират издаването на книгата.

We are excited to announce the remarkably personal and emotionally powerful story of Prince Harry, The Duke of Sussex.



