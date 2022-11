Президентът на САЩ Джо Байдън омъжи днес своя внучка - 19-ата сватба в историята на Белия дом, предаде АП.

Наоми Байдън и годеникът й Питър Нийл се врекоха във вечна вярност на кратка церемония в късната сутрин, когато температурата във Вашингтон не бе много над нулата. Това бе първата сватба на Южната морава и първата в Белия дом, при която булката е внучка на президента.

President Biden ‘s granddaughter Naomi Biden and Peter Neal were married Saturday in the 19th wedding in the history of the White House. https://t.co/SPLkJsP1WX — NBC News (@NBCNews) November 19, 2022

Десетки бели сгъваеми столове изпълниха част от Южната морава. Гостите започнаха да пристигат часове преди началото на церемонията, като някои жени бяха с отворени обувки въпреки мразовитото време.

Congratulations Naomi and Peter! We love you. pic.twitter.com/aIEatnDQhm — Jill Biden (@FLOTUS) November 19, 2022

След официалното сключване на брака присъстващите бяха поканени на обяд в Белия дом. Малко подробности за церемонията станаха публично достояние. На сватбата присъстваха около 250 гости, посочва Ройтерс.

28-годишната Наоми Байдън е адвокат във Вашингтон. Тя е дъщеря от първия брак на Хънтър Байдън - син на американския президент и на първата му съпруга Нейлия.

Naomi Biden, the president’s eldest grandchild, will be wed Saturday morning on the South Lawn of the White House. The ceremony was planned by the close-knit family and a handful of trusted aides, and treated like a state secret, despite a public backdrop. https://t.co/vEg6PwHKLr — The New York Times (@nytimes) November 19, 2022

Наоми е кръстена на първата дъщеря на Джо Байдън, която загива още като бебе през 1972 г. при автомобилна злополука заедно с майка си Нейлия, отбелязва АФП. Американски медии твърдят, че тя има силно влияние в частния кръг и го е убедила да се кандидатира на президентските избори през 2020 г.

Several images from Naomi Biden’s wedding have been posted to her event planner’s instagram page: pic.twitter.com/jwbKomkNpS — Kate Bennett (@KateBennett_DC) November 19, 2022

Съпругът на Наоми е с три години по-млад от нея, посочва АП. Питър Нийл, който е родом от щата Уайоминг, в северната част на Средния запад на САЩ, е завършил наскоро Юридическия факултет на Университета на Пенсилвания.

Двойката живее в Белия дом. Наоми Байдън и Питър Нийл били запознати в Ню Йорк от общ приятел преди четири години и оттогава са заедно.

A White House wedding. Naomi Biden gets married on the South Lawn of the White House. pic.twitter.com/v8rPoErfuW — Mike Sington (@MikeSington) November 19, 2022

Сватбата се състоя в навечерието на рождения ден на американския президент, който навършва утре 80 години. Джо Байдън ще отпразнува своя юбилей в компанията на семейството си.