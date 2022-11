Един от смелите и влиятелни личности на XX и XXI век е британската модна дизайнерка и активистка Вивиан Уестууд.

Тя произлиза от работническата класа. Първоначално учи за бижутерка в Лондон, а после за учителка, тъй като разбира, че хора от работническата класа нямат шанс в изкуството. През 70-те години заедно с тогавашния си съпруг Малкъм МакЛарън -мениджър на пънк групата Секс Пистълс, отваря бутик „Sex“ в Челси, където продават създадени от тях дрехи за пънкари. В модата тя вижда възможност за протест срещу статуквото.

След развода си с МакЛарън, Уестууд живее в общинско жилище като социално слаба. По това време започва дейността й като активистка – първоначално се включва в кампанията за разоръжаване, а после като еколожка.

Нейните дрехи имат винаги история и акцентират върху различната идентичност.

Уестууд е независим дизайнер и зад гърба й не стоят корпорации. Тя се радва на свободата и не желае да произвежда дрехи, които не й харесват. Неин принцип е да купува по-малко неща, но по-качествени.

Модните ревюта на Вивиан Уестууд са винаги с обществени послания.

Уестууд има две рицарски звания (Commander of British Empire и Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire). Тя носи титлата Dame (Дама). Освен това два пъти е обявявана за най-добър британски моден дизайнер.