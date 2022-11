Недалеч от сръбско-унгарската граница, край граничния пункт Хоргош, се стигна до престрелка между въоръжени мигранти.

В акцията по неутрализирането им участват хеликоптери и дронове, както и служители на Жандармерията. До момента са задържани над 600 души. Първите престрелки са регистрирани тази нощ, когато са възникнали сблъсъци между отделните въоръжени мигранти. Силите на реда претърсват района около Хоргош и Суботица.

На място пристигна и вътрешният министър Братислав Гашич, който до скоро ръководеше сръбските спецслужби - БИА. По първоначална информация има един тежко ранен мигрант, който е на около 20 години. Той е с две огнестрелни рани в гърдите, съобщи държавната телевизия РТС.

1/3 🇷🇸“Unformed reports, migrants armed with AK-47 rifles are shooting in the town of Horgoš, Serbia. Serbian police and military units have already closed down the town and surrounding highways” pic.twitter.com/4It5WL72my