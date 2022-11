Лично писмо, написано от наскоро починалата британска кралица Елизабет Втора, беше продадено на търг в Германия за 8300 евро, предаде ДПА, като цитира аукционната къща "Епли". Купувачът е идентифициран само като жена, живееща в чужбина.

Писмото е от 1966 г. Състои се от две страници и е адресирано до състезателката по конна езда от Германия Ети Плеш. Конете й два пъти печелят престижна британска надпревара.

A #German #auction #house is selling art, furniture and other objects that belonged to #QueenElizabethII, who died in September at the age of 96. https://t.co/AHrezQ4EZE