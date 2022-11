Естония пусна вчера в обращение два милиона монети с номинал две евро и с изображение, напомнящо за Украйна. Ще се продават и специални издания с цел да бъдат събрани средства за тази воюваща страна, предаде Франс прес.

"Монетата от две евро, посветена на Украйна, ще започне от днес да се разпраща на хората в цяла Естония и другаде в Европа чрез магазините", заяви в комюнике управителят на централната банка Мадис Мюлер.

Създател на монетата е Дария Титова, бежанка от Украйна, която следва изкуство в балтийската страна. На нея се вижда жена, държаща птица, а до жената - житен клас и популярният лозунг "Слава на Украйна".

New Estonian 2 Euro coin went into circulation today.. pic.twitter.com/Q5BbHlTOfy

През юли централната банка пусна специални парични карти със същото изображение, но за пръв път се изсича такава монета за масово обращение.

"В момента Украйна води война, отнемаща живота на хора от собствения ѝ народ, в името на общите ценности на европейското културно пространство и ни подобава да я подкрепяме в това и занапред", заяви Мюлер.

The coin was designed by a young refugee from Kharkiv, Daria Titova, who is studying at the Estonian Academy of Arts. #Ukraine #Europe https://t.co/JSVALze4Pu