Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл е получавала "отвратителни и съвсем реални" заплахи преди двамата със съпруга ѝ, принц Хари, да се откажат от ангажиментите си с британското кралско семейство. Това заяви Нийл Басу, заместник-комисар в лондонската полиция, който напуска поста.

По думите му Меган се е чувствала "под заплаха през цялото време". Пред Channel 4 News той допълни още, че по този казус са били заведени няколко дела.

Още миналата година Хари заяви, че не се чувства в безопасност, когато посещава Обединеното кралство. Семейството многократно е говорило публично за тежкия психически тормоз, на който е било подложено, и как това се е отразило на здравето им.

"There were many serious, credible threats against Meghan Markle emanating from the far-right?"



"Absolutely."



Former head of counter terrorism for the Met Police, Neil Basu, tells @cathynewman about the "disgusting and very real" threats Prince Harry and Meghan Markle faced. pic.twitter.com/JPqfBFaCDO