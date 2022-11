Семейство от Форт Уърт, щата Тексас, се събра отново с дъщеря си, която е била отвлечена като бебе преди повече от пет десетилетия.

Мелиса Хайсмит била само на 1 годинка и 10 месеца, когато през 1971 г. е отвлечена от своята детегледачка, предава Си Ен Ен.

Хайсмит - отгледана с името Мелани, живяла във Форт Уърт през по-голямата част от живота си. Тя нямала представа, че семейството ѝ я издирва, докато те не се свързали с нея чрез Facebook. Първоначално жената помислила, че това е някаква измама.

A family in Fort Worth, Texas, has been reunited with their daughter who was kidnapped as a baby more than five decades ago thanks to a DNA match from the ancestry service 23andMe https://t.co/pjZdojDNwu

"Баща ми ми писа по месинджър и ми каза: "Знаеш ли, търся дъщеря си от 51 години", разказва Хайсмит пред KTVT. Родителите ѝ я открили благодарение на ДНК съвпадение с едно от другите им деца.

"Попитах жената, който ме отгледа: "Има ли нещо, което трябва да ми кажеш?". Тя потвърди, че аз съм бебето Мелиса", каза Хайсмит.

Така се стига до трогателната среща между Мелиса и истинските ѝ родители в събота. Те направили и официален ДНК тест.

"В момента, в който видяхме снимките ѝ, разбрахме за родилния ѝ белег и осъзнахме, че "рожденият" ѝ ден е близък до този на нашата Мелиса. Бяхме сигурни, че това е нашето дете", пише семейството във Facebook публикация.

REUNITED AT LAST | A family in Fort Worth, Texas, has been reunited with their daughter who was kidnapped as a baby more than five decades ago thanks to a DNA match from the ancestry service 23andMe, the family announced Sunday.

https://t.co/VIns1ACYPE