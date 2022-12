Херцозите на Съсекс принц Хари и Меган Маркъл, пуснаха експклуизвен трейлър на документалния сериал за семейството, който предстои да излезе в платформата Netflix. Отказалите се от задълженията си към британската кралска фамилия сключиха договор на стойност 88 млн. паунда за издаването на лентата.

Harry & Meghan. A Netflix Global Event. Coming soon, only on Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4 — Netflix (@netflix) December 1, 2022

В нея двойката споделя лични снимки от съвместния си живот. Сред тях са и кадри, в които Меган люлее бебето си, Хари свири на китара, както и първия сватбен танц на семейството.

Трейлърът е с продължителност една минута и 12 секунди и започва с въпрос от продуцента: „Защо искате да направите този документален филм?“. Чува се гласът на Хари, който казва: "Никой не вижда какво се случва зад затворени врати" точно преди да се появи Меган, която държи главата си в ръце, докато говори по телефона. „Трябваше да направя всичко възможно, за да защитя семейството си“, добавя херцогът. В края на видеото съпругата му казва: „Когато залогът е толкова висок, няма ли смисъл да се чуе нашата история от самите нас?“

Here's the first trailer from the Netflix docuseries on Prince Harry and Meghan Markle https://t.co/8MPTvrppl5 — Bloomberg (@business) December 1, 2022

Принц Хари и Меган Маркъл обявиха сделката си с Netflix само шест месеца, след като се установиха в Калифорния през март 2020 г. В изявление те казаха: „Нашият фокус ще бъде върху създаването на съдържание, което информира, но също така дава надежда. Като млади родители, създаването на вдъхновяващи семейни програми също е важно за нас. Искаме да споделим въздействащо съдържание, което отключва действие".

THREAD OF EXCLUSIVE PICTURES OF HARRY AND MEGHAN 🚨❤️ pic.twitter.com/36dLVUuLex — best of meghan markle (@princessmeghn) December 1, 2022

Тед Сарандос, главен директор по съдържанието и съизпълнителен директор на Netflix, каза по това време: „Невероятно сме горди, че са избрали Netflix за свой творчески дом и сме развълнувани заедно да разказваме истории”.

Мегън и Хари канят камерите в имението си в Монтесито. Луксозният дом е на стойност 14,65 милиона долара. Снимачният екип ги придружава и по време на публични изяви.

Get ready for a more intimate look into the lives of the Duke and Duchess of Sussex. https://t.co/djSrk8vlgj — CNN (@CNN) December 1, 2022

Очаква се излизането на паза и на биографията на Хари, която носи заглавието "Spare". Според екпертите тя ще предизвика нов смут в британското кралско семейство. Книгата вероятно ще разказва за живота на Хари от детството му до наши дни, включително за неговата отдаденост на военната служба, за дълга, който два пъти го отведе до фронтовата линия в Афганистан, и радостта, която е намерил в това да бъде съпруг и баща. Приближени до Кралския двор твърдят, че на нито един член на семейството не е бил даден шанс да прочете дори откъс от книгата, преди тя да стане публично достояние. Когато сделката за публикуване беше обявена през юли 2021 г., само кралицата бе предупредена предварително.

Мемоарите бяха подписани и готови за издаване през есента, но впоследствие стана ясно, че херцогът е поискал да направи значителни промени. Книгата е част от сделка на стойност близо 40 милиона паунда за общо три заглавия.