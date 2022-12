На 83-годишна възраст почина актьорът Ал Стробел, известен с ролята си на загадъчния Филип Герард - едноръкия мъж от хитовия сериал "Туин Пийкс". Скръбната новина обяви продуцентът и дългогодишен сътрудник на Дейвид Линч - Сабрина Съдърланд.

"С тъга в сърцето съобщавам, че Ал Стробел е издъхнал миналата нощ. Обичах го много", написа тя във Facebook.

RIP to the great Al Strobel who played Phillip Gerard/Mike in Twin Peaks pic.twitter.com/ioo2WWqy6O