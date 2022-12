Папа Йоан Павел II е прикривал посегателства от страна на свещеници десетилетия преди да стане папа. Това твърди нидерландският разследващ журналист Екке Овербеек, предава БГНЕС.

Папата е пренебрегнал сексуалните посегателства над малолетни от страна на някои свещеници под негово ръководство в Краков, Полша, където е бил архиепископ, и не е уволнил заподозрените, казва Овербеек.

Новината в нидерландската обществена телевизия NOS включваше архивно проучване, което Овербеек провежда в продължение на три години в Полша, където папа Йоан Павел II е роден и е бил архиепископ.

Доклад: Над 350 деца са станали жертва на сексуално насилие от свещеници в Полша

Според информация на съседката на свещеник на име Еугениуш Сургент, обвинен в злоупотреба с деца, Сургент е повторил престъплението, въпреки че се е извинил за него в писмо, което е написал до Йоан Павел II.

