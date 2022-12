Полицията в Хайделберг започна евакуацията на хиляди хора преди планираното отстраняване на бомба от Втората световна война близо до централната гара в югозападния германски град, предаде ДПА, като се позова на полицейски говорител.

Той каза, че служители обикалят от врата на врата и предупреждават населението с високоговорители. Детските градини, учебните заведения и търговските обекти в района ще останат затворени. Единствено железопътната гара ще работи възможно най-дълго.

Целият район трябва да бъде напълно евакуиран. След това и гарата ще бъде затворена за кратко, докато бомбата бъде обезвредена.

Entwarnung in Heidelberg und Stadtteil Bahnstadt. Die Feuerwehrleitstelle Heidelberg im Auftrag der Stadt Heidelberg entwarnt Anwohner und Betroffene. Erfahren Sie hier, was los ist und was Sie beachten müssen. https://t.co/iQehDGoiak