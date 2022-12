Кейт Мидълтън показа коледен дух! В навечерието на втория годишен концерт "Коледни песни: Заедно на Коледа" беше пуснат нов видеоклип, показващ как 40-годишната принцеса на Уелс украсява празнична ела в Уестминстърското абатство.

„Последни щрихи преди #TogetherAtChristmas' Carol Service утре“, гласи надписът на видеоклип в Twitter на страницата на принца и принцесата на Уелс. Весела музика звучи, докато усмихната принцеса Кейт, облечена в пуловер с висока яка, добавя украшения към извисяваща се коледна елха.

Westminster Abbey is looking festive ahead of this evening’s royal carol service.#RoyalCarols⁰#TogetherAtChristmas pic.twitter.com/na8mQae5L9