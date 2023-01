Телевизионният канал ITV News разкри нови подробности за скандално парти през април 2021 г. с участието на бившия британски премиер Борис Джонсън, което стана един от факторите за оставката на политика.



Прословутото парти в навечерието на погребението на херцога на Единбург през април 2021 г. било още "по-развратно" от документираното по-рано, като най-малко две двойки са се "закачали“ и са "се пипали“ един друг ,и двама други членове на персонала са "един върху друг“ в кухнята, разказват източници, присъствали на партито.

Boris Johnson aides ‘had sex’ at No 10 lockdown party | News | The Times https://t.co/FL0o3TdIy9