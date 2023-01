Пътнически самолет със 72 души на борда се разби в непалския град Покхара, предадоха агенциите. Държавната телевизия съобщи, че от мястото на катастрофата, която е станала в западната част на малката хималайска страна, са извадени неуточнен брой тела.

По данни на изданието "Катманду пост" самолетът се е разбил близо до Международното летище на Покхара.

Машината е била с 68 пътници на борда, плюс четирима души екипаж, посочи изданието, като се позова на говорител на въздушния превозвач "Йети Ерлайнс". В ход е спасителна операция.

Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ