Вътрешният министър на Украйна Денис Монастирский, неговият заместник и държавният секретар загинаха при катастрофа с хеликоптер в предградието на Киев "Бровари", съобщава Би Би Си.

Жертвите на инцидента, станал в близост до детска градина, са общо 16. Сред тях има и две деца.

Машината, на борда на която имало деветима души, се ударила в детското заведение преди да се разбие пред жилищен блок.

As a result of a helicopter crash in Brovary, the leadership of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, including Interior Minister Denis Monastyrsky, as well as his first deputy Yevgeny Enin, were killed. They were in the helicopter of the State Emergency Service. pic.twitter.com/VixFCMOrMI