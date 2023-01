На необичаен момент станаха свидетели зрителите на двубоя от турнира за Купата на Футболната асоциация в Англия между отборите на "Рексъм" и "Шефийлд Юнайтед", пише Гонг.

През втората част на срещата главният рефер Дийн Уайтстоун вдигна директен червен картон на Даниел Джебисън от състава на гостите. Впечатление обаче направи формата на картона. Той бе кръгъл, а не с обичайната си правоъгълна форма.

Why was the red card in the Wrexham game a circle? #Wrexham #SheffieldUnited pic.twitter.com/5F50XcWpoY