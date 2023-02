Миси Елиът, Уили Нелсън, Кейт Буш, групата "Айрън Мейдън", Синди Лопър, "Саундгардън", Шерил Кроу и късният Джордж Майкъл са номинирани за въвеждане в Залата на славата на рокендрола, съобщи АП.

Списъкът с номинациите включва кънтри, соул, хип-хоп, метъл, поп, рап-рок и гръндж.

Намиращата се в Кливланд институция обяви 14 имена на индивидуални изпълнители и групи. Сред номинираните са още "Рейдж агейнст дъ машийн", "Спинърс", "А трайб колд куест", "Уайт Страйпс", Уорън Зевън, "Джой Дивижън".

Предлагат се само артисти, които са направили първия си комерсиален запис поне 25 години преди номинацията.

