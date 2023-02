Талантливата ни певица Маги Джанаварова ще става майка. Това съобщи тя в ефира на „Като две капки вода за всяко дете”.

„На сцената сега имам подкрепата на един човек тук, вътре”, каза изпълнителката, докосвайки нежно корема си.

Втори лайв на благотворителния мини сезон на „Като две капки води за всяко дете“

Маги и дуетната ѝ половинка - малката Боги, направиха невероятен дует с изпълнение на песента "And I Am Telling You I'm Not Going" на Дженифър Хъдсън. Двете участват в шоуто с благотворителна кауза, организирано съвместно с UNICEF.