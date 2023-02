Пинк издаде деветия си студиен албум "Trustfall" след четиригодишна пауза. В него тя смесва стилове, размишлява за кризи - както лични, така и глобални, а гласът й е все така впечатляващ.

Певицата, наричана Поп принцеса, е променяла многократно стила си. Дебютният й албум "Can't Take Me Homе" e повлиян от аренби, след това преминава през пънк, хип-хоп, поп-рок.

Въпреки че прибягва и до други стилове през годините, Пинк си остава поп певица.

"Trustfull" e най-зрелият й албум досега - тя е вече над 40 години. В него няма бунтарство, но споменава често алкохола. Пинк залага на безопасни теми. В албума има доста балади, но песни като "Runaway" с натрапчивия ритъм напомнят, че тя обича да се забавлява.

Първата песен "When I Get There" е за баща й, починал от рак през пандемията от COVID-19. Звучи искрено, дори закачливо, когато певицата се чуди дали в рая има барове. Заглавната песен "Trustfall" e еуфорична - запомнящ се поп, който е специалността й. Водещият сингъл "Never Gonna Not Dance Again", както и "Runaway" са денс, а "Just Say I'm Sorry" с Крис Стейпълтън е кънтри. "Нate Мe" напомня за поп-рок бунтарството й. Що се отнася до текстовете, Пинк продължава да пее за тревоги и болка.

"Пинк прелита през много музикални стилове, а привлекателността й идва от способността й да превръща ежедневието в стерео", пише сп. "Ролинг стоун".

Снимки на Пинк през годините можете да видите в ГАЛЕРИЯТА ТУК .

Пинк започва кариерата си с момичешката група "Чойс", когато е на 16 години. Дебютния си солов албум "Can't Take Me Home" издава през 2000 г. Той става двойно платинен в САЩ. Сингълът "Lady Marmalade" от саундтрака на филма "Мулен Руж" допринася много за популярността й. Вторият й студиен албум "Missundaztood" (2001 г.) е връх в кариерата й. Третият "Try This" (2003) е с по-малко продажби, но й носи награда "Грами" за най-добро женско рок вокално изпълнение. Шестият й студиен албум "The Truth About Love" (2012) е първият й номер едно в САЩ. От него е сингълът "Just Give Me a Reason". Следващите й студийни албуми - "Beautiful Trauma" (2017) и "Hurts 2B Human" (2019), дебютират на върха на класацията "Билборд 200", като "Beautiful Trauma" става третият най-продаван албум в света за годината.

Пинк е призната за напредничав творец. Звезди като Кристина Агилера, Деми Ловато, Кейти Пери, Адел, Дуа Липа са признавали, че се вдъхновяват от нея.

Сред наградите й са три "Грами", две БРИТ, седем видео-музикални награди на MTV, включително "Авангард". През 2009 г. "Билборд" я определя за поп изпълнителя на десетилетието, а през 2013 г. я обявява за Жена на годината.

