Актрисата, продуцент, режисьор и предприемач Кортни Кокс, известна с ролите си в хитовия телевизионен сериал "Приятели" и филми от поредицата "Писък", получи звезда на Алеята на славата в Холивуд, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл".

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Звездата ѝ е 2750-ата на прочутата алея. На церемонията по откриването ѝ присъстваха Дженифър Анистън и Лиса Кудроу, с които 58-годишната Кокс си партнираше в "Приятели", и актрисата Лора Дърн. Сред гостите бяха също дъщеря ѝ Коко, както и дългогодишният ѝ партньор Джони Макдейд.

Порасналият „син" на Рос от „Приятели": Как изглежда Бен днес (ГАЛЕРИЯ)

На церемонията Лиса Кудроу си спомни, че с опита и влиянието си Кортни Кокс е оказала осезаем ефект върху екипа на "Приятели". Дженифър Анистън на свой ред похвали "интензивното внимание" към детайла на своята близка приятелка.

"Развълнувани сме да приветстваме Кортни Кокс на Алеята на славата в Холивуд. В кариерата си Кортни е изиграла няколко значими роли и знаем, че има какво още да покаже. Щастлива съм да добавя, че звездата ѝ е само на няколко метра от тази на нейната приятелка и колежка Дженифър Анистън", каза по-рано продуцентката на церемониите Ана Мартинес.

"To be friends with Courteney is to be family with Courteney." Jennifer Aniston get emotional as she and Lisa Kudrow honor Courteney Cox at their "Friends" co-star's Hollywood Walk of Fame ceremony. https://t.co/cPSv4FTcfc pic.twitter.com/2t4QwX5xIZ