Лионел Меси пръсна 175 000 паунда за 35 златни айфона за играчите на своя отбор, спечелил Световната купа.

Аржентинската звезда поръча 24-каратовите устройства за всеки член на отбора победител и ги получи в събота в апартамента си в Париж.

Lionel Messi splashes out £175,000 on 35 gold iPhones for his World Cup-winning team and staff | @clemmiemoodiehttps://t.co/CFvHXDtN2w pic.twitter.com/HHuuf4rSjh