Изключително рядка гледа в Австралия. Кенгурута албиноси бяха забелязани да подскачат из полета. Резерват за диви животни край град Виктория сподели снимките със семейството. Ветеринари обясниха, че обикновено те не се движат заедно, което е направило кадрите още по-ценни. И уточниха още, че причината за светлата козина на кенгурутата е подобна на тази и при хората, а именно – липса на пигментация.

