Египетско-германска експедиция откри първия изцяло запазен зодиак на тавана на храма в град Есна, който се намира на западния бряг на река Нил, на 55 километра южно от Луксор, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата. Цветните релефи са грейнали след петгодишна реставрационна работа, при която е отстранен пласт от прах и замърсявания.

Релефът съдържа дванадесетте зодиакални знака и планетите Юпитер, Сатурн и Марс. Изобразени са божества, животни и същества с магична сила като змия с глава на овен и птица с глава на крокодил.

Did you know that the Ancient Egyptians knew the Zodiac signs and depicted them on the ceilings of their temples? Here are a couple of them; Sagittarius ♐ and Scorpio ♏. Zodiac signs date back to the 5th Century B.C., and their origin is contested between Babylon and Greece. pic.twitter.com/juHexzRxz8