Силни ветрове преобърха настрани огромен кораб в доковете на Единбург. Инцидентът е станал около 8.35 часа в сряда в Imperial Dock в Лейт, предаде Дейли мейл.

От службата за спешна помощ съобщиха, че 15 души са пострадали, те са били откарани в болница, предаде Ройтерс.

🇬🇧 Huge ship 'owned by estate of Microsoft co-founder Paul Allen' topples onto its side in Edinburgh docks after vessel is blown over by strong winds (Daily Mail) Un navire renversé par le vent dans le port d'Edimbourg https://t.co/WQpICXbAK8 pic.twitter.com/Q3pNseLFF1