Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е регистрирано в централната част на Турция. Това сочат данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът на земетресението е бил на 16 км югозападно от град Елбистан, който е с население от 80,4 хил. души.

#Earthquake 16 km SW of #Elbistan (#Turkey) 26 min ago (local time 07:39:32). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedOuH

🌐https://t.co/RWhJksGCtP pic.twitter.com/xRrTZNrIEF