Британският монарх крал Чарлз III пристигна в Германия за първото си чуждестранно посещение.

Кралят е придружаван от съпругата си - кралицата-консорт Камила, като визитата му ще продължи три дни.

Салют от 21 изстрела посрещна крал Чарлз III и кралицата-консорт Камила на берлинското летище. За пръв път в историята гост, макар и толкова важен, е посрещнат с военни почести пред Бранденбургската врата, а не в двореца Белвю.

След официалната церемония по програма следва среща на тема “Борбата с климатичните промени”, организирана от германския президент с различни представители на обществото, тема особена важна за британския монарх и правеща го толкова одобряван сред германците.

А след това държавен банкет в двореца.

На следващия ден важните гости ще бъдат посрещнати от кмета на Берлин и канцлера Шолц.

Чарлз III ще бъде първият монарх, който ще държи реч в германския Бундестаг. Кралят ще се срещне и с украински бежанци, дошли скоро в Германия.

