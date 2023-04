Белгийски и германски полицаи са влезли в централата на Европейската народна партия (ЕНП) в Брюксел. Това става ясно от информация в сайта на ЕНП. Действията са свързани с текущо разследване в Тюрингия, Германия, пише още в съобщението.

The European People’s Party confirms that representatives from the Belgian and German police authorities visited the party headquarters in Brussels today. The visit is connected to an ongoing inquiry in Thuringia, Germany.