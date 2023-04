На изключително грозни и неприятни сцени станаха зрителите на дербито от плейофите на гръцкото първенство между "Олимпиакос" и АЕК, пише Гонг. Домакините загубиха с 1:3, а с това и шансовете си за титлата в Гърция, която ще бъде спечелена измежду тимовете на "Панатинайкос" и "АЕК", който заемат първите две места във временното класиране с равен брой точки.

След последния съдийски сигнал на срещата в Пирея, феновете на домакините нахлуха на терена и се опитаха да атакуват главния рефер на мача Давиде Маса. Заради огромния залог, срещата бе поверена на италианска съдийска бригада.

Претенциите на феновете на домакините бяха най-вече за отсъдената дузпа в полза на АЕК в 80-ата минута на срещата.

🇬🇷🔴 Olympiacos fans stormed the pitch and rioted after losing the huge derby game vs AEK Athens! pic.twitter.com/2gqEpDnI1K