Най-малко осем деца и един охранител са убити при стрелба в основно училище "Владислав Рибникар" в Белград в сряда. Нападателят - ученик от седми клас, е задържан, съобщава Би Би Си.

Още шестима ученици и учителка, за чийто живот лекарите продължават да се борят, са ранени, съобщава сръбското Вътрешно министерство. Медици от местно лечебно заведение дадоха информация за приети при тях две момчета на 13 години и едно момиче. Момчетата били в стабилно състояние, но момичето имало огнестрелна рана в главата и било подложено на животоспасяваща операция.

По последна информация момчето е на 13 години, а не на 14, както се смяташе досега, обяви прокурор в Белград. Именно, защото не е навършило 14, то няма да бъде подведено под наказателна отговорност, тъй като според закона в Сърбия, подсъдими могат да бъдат лица навършили 14 години. Министърът на образованието Бранко Ружич каза, че нападателят е бил тормозен от своите съученици и е бил обект на насилие от тяхна страна.

Стрелецът е бил отличник. “Незабавно след инцидента полицията е арестувала на местопрестъплението детето - Коста Кечманович, роден на 30-и юли 2009-а година. Намерено е и оръжието на престъплението”, заяви Веселин Милич, началник на полицията в Белград.

Младежът е планирал всичко предварително - в раницата му са били открити четири коктейла "Молотов" и схема на класната стая. „Той призна, че е планирал престъплението. Това е списък на децата, които е смятал да екзекутира. Направил е план как да влезе и излезе от училището, който е намерен на бюрото му. И както самият той каза, определил е основните цели. Изглежда малко като от видеоигра или филм на ужасите, което показва, че е планирал подробно как да влезе, в коя класна стая и как да екзекутира всяко дете”, подчерта Милич.

За атаката 13-годишното момче използвало пистолета на баща си, който по информация на вътрешния министър Братислав Гашич също е арестуван. По думите на Гашич у стрелеца са открити две оръжия, за които разрешително е имал родителят, съобщава Ройтерс.

Пред властите бащата е посочил, че оръжията, които притежава, са били заключени в сейф. "Очевидно синът му е знаел комбинацията за касата. Освен гилзи от патрони са открити и три пълнителя. Все още проверяваме неофициална информация, че младежът е посещавал стрелбище с баща си и се е упражнявало в стрелба", посочва вътрешният министър. Той беше категоричен, че бащата ще понесе предвидените в закона наказания.

Местни сръбски медии съобщават, че и майката на стрелеца е задържана.

Сигналът за стрелбата в основното училище "Владислав Рибникар" е получен към 8:40 ч. в сряда сутринта. Трагедията се разиграла в час по история.

Пред телевизия N1 бащата на съученичка на задържания предаде разказа на дъщеря си за случилото се. "Момчето първо е стреляло по учителя, след което започнало да произвежда изстрели хаотично. Дъщеря ми е успяла да избяга. Децата от класа казват, че стрелецът бил тих и скромен и отличен ученик. Дойде в класа им наскоро", каза Милан Милошевич.

Съученици на момчето разказват, че влизайки в часа по история, той открил огън първо по учителката, а след това по съучениците си. „Бях на долния етаж. Имахме физическо. Чух стрелбата. Беше непрекъсната, не единичен изстрел. Беше стрелба без край. Не знаехме какво става. Писахме съобщения на телефоните си, но някои от съучениците ни от 7-ми клас не отговаряха. Много се уплашихме”, разказва една от съученичките на стрелеца.

Минути след като стрелял, младежът сам се обадил в полицията и казал, че е убил няколко души. „Преди бяхме в един клас, но отидох в друг клас втория срок. Той беше тихо момче, изглеждаше добре, имаше добри оценки. Но не знаехме много за него. Не говореше много. Определено не очаквах това да се случи”, посочва съученичката на младежа.

В социалните мрежи бяха разпространени кадри от извеждането на арестувания от училището. Според сръбски медии агресията му била предизвикана от слаба оценка по история.

