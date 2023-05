Британският крал Чарлз III и съпругата му Камила присъстваха на градинско парти в Бъкингамския дворец по повод предстоящата коронация. Сред гостите беше и певецът Лайънъл Ричи, който ще се присъедини към Кейти Пери и групата "Тейк Дет" за специален концерт в неделя.

The King meets @LionelRichie at Buckingham Palace today ahead of his performance at the #CoronationConcert on Sunday pic.twitter.com/n7ddI1Bc6V