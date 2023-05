Полицията в германския град Нойкирхен води разследване срещу четирима мъже, носили мъртво животно, забито на пръчка в центъра на града. Действията им са заснети и качени в социалните мрежи, като са предизвикали възмущение. Предполага са, че мъжете са българи.

Drei dunkelhäutige Männer tragen ein aufgespießtes Tier am Holzstab durch eine Innenstadt mitten in D. Man weiß noch nicht genau, ob das aufgespießte Tier ein Schaaf oder ein Hund wäre, ließ die Polizei verlautbaren. Man sei aber am ermitteln…. pic.twitter.com/GdCRhSLK0H