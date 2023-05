Григор Димитров стигна до първи финал в кариерата си от 2018 г. насам, предава Gong. Това се случи, след като родният тенисист триумфира в Женева в изключителен спектакъл срещу Тейлър Фриц с 2:1 сета. Двамата изиграха зрелищен сблъсък, който продължи малко под три часа и не разочарова хората, заели местата си на корта.

Eyes on the final 👀



Grigor Dimitrov recovers from 6-3 4-2 down vs Taylor Fritz to qualify into his 1st final since FIVE YEARS (Rotterdam 2018) 3-6 7-5 7-6 pic.twitter.com/vfmjTPnI4f