Четирима ученици са ранени, а двама младежи са арестувани след бой с ножове между младежки банди в училище в Ескилстуна, Швеция, съобщи шведският канал TV4. "Учениците са били на ден на открито тук, на спортната площадка", каза Матиас Алберс, регионален мениджър на "Арени и дейности на открито" в Ескилстуна.

За престъплението е съобщено на полицията в 12:45 ч. местно време. Органите на реда потвърдиха, че има четири ранени 15-годишни момчета. Всички, с изключение на едно, са получили рани в горната част на тялото.

Във връзка с престъплението са арестувани двама млади мъже. Полицията заявява, че "в близко бъдеще може да се очаква да бъдат задържани още хора".

"Знаем много малко", заяви директорката на училището. Според Алберс учениците са имали ден на открито и затова нападението е станало на външната училищна спортна площадка.

Полицията изключва възможността това да е терористична атака. От мястото на инцидента са събрани и доказателства.