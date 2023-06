На 92-годишна възраст почина актьорът Бари Нюман, предава Daily Mail. Новината съобщи съпругата му в неделя. От изявлението става ясно, че Нюман е починал на 11 май в болница в Ню Йорк.

