150 тона машинно масло са се разлели в река Днепър в резултат на взрива на язовир Каховка, съобщиха украинските власти, предаде АФП.

Експерти предупредиха за "отрицателно въздействие" в голям мащаб върху околната среда.

"Сто и петдесет тона моторно масло попаднаха в река Днепър вследствие на експлозията", заяви Дария Заривна, съветник по комуникациите на ръководителя на канцеларията на украинския президент, в социалните мрежи.

Киев: Каховската ВЕЦ на река Днепър е била взривена от руските войски

Володимир Зеленски заяви, че има "риск от по-нататъшно изтичане на повече от 300 тона".

Нагоре по течението на реката от язовира се намира язовир Каховка, който по предварителни оценки съдържа 18 куб. км. вода.

Zelensky announces that 150 tons of engine oil have polluted the Dnipro river due to Russia’s decision to destroy the Kakhovka dam.



Russia just caused an ecological disaster.



Never forget that Russia is a terrorist state! pic.twitter.com/C7u8sbKiOq