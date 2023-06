Мъж намушка с нож осем души - деца и възрастни, на площадка за игра във френския град Анси, съобщава "Дейли мейл". Местни медии съобщават, че четири деца на възраст около 3 години и един мъж са пострадали.

Президентът Макрон написа в Twitter, че състоянието на две от децата и на възрастния гражданин е „между живота и смъртта“. Те са били настанени в интензивно отделение.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

Нападателят е сирийски гражданин с бежански статут.

Според очевидци мъжът носел тюрбан и започнал да напада децата, без да е бил предизвикан по какъвто и да било начин.

Френският вътрешен министър Джералд Дарманин написа в Twitter: "Няколко души, включително деца, бяха ранени от въоръжен с нож мъж на площад в Анси".

Той допълва, че нападателят е бил задържан, благодарение на бързата намеса на полицията.