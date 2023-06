Жителите на Истанбул са въодушевени, че градът им ще бъде домакин на най-голямото футболно събитие за 2023 г. - финалът на Шампионската лига, с участието на хиляди футболни фенове от цял ​​свят, предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Финалът между Манчестър Сити и Интер Милано ще бъде утре на Олимпийския стадион „Ататюрк“, но събитията, фестивалът и състезанията за феновете започнаха във фестивалния парк „Йеникапъ“, който е с прекрасна гледка към морето.

