Руски военни хеликоптери откриха огън по конвой с наемници на частната военна компания „Вагнер”. Те са се придвижвали към Москва, съобщават световните информационни агенции.

По-рано през деня шефът на „Вагнер” Евгений Пригожин заяви, че ще опита да направи военен преврат в Руската федерация. Кремъл от своя страна засили мерките за сигурност.

Russian military helicopters are bombing fuel depots held by the Wagner Group in the Voronezh region. #WagnerCoup #WagnerGroup #Russia #Putin pic.twitter.com/g0FF5lHFLN

Военната групировка „Вагнер“ вече е достигнала Липецка област, става ясно от публикация в Туитър на „Visegrád 24“. Уточнява се, че от там до Москва пътят с кола е само 4 часа.

Битката за Москва може да започне тази вечер, предупреждава източникът.

BREAKING:



The Wagner Group has now reached the Lipetsk region.



Moscow is only 4 hours away by car.



The Battle of Moscow could start this evening. pic.twitter.com/SBISoA56OK