Премиерът на Косово Албин Курти беше нападнат от опозиционни депутати, докато говореше на пленарно заседание на косовския парламент днес, съобщиха косовски и албански медии.

#BREAKING #Serbia #Kosovo Fight in the Assembly of Kosovo*. MPs of the opposition poured water on Albin Kurti, Prime Minister of Kosovo*.

Video: Kosovapress pic.twitter.com/G5mbguLMHJ