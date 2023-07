Карлос Алкарас обърна Джокович и сложи край на ерата му на Уимбълдън. Финалният мач предложи грандиозен сблъсък между младостта и опита. 20-годишният Алкарас и 36-годишният Джокович са двамата най-добри тенисисти в света към момента, пише Gong.bg .

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

„Това е една сбъдната мечта! Хубаво е да спечелиш! Дори да бях загубил, щях да съм горд от постигнатото. Невероятно е за момче, което от 12-годишно мечтаеше да бъде тук. Горд съм от себе си и от екипа, който стои зад мен и ми помага всеки ден, за да успея да изживея този момент”, каза минути след историческата си победа Алкарас.

ALWAYS. KEEP. DREAMING. 💫@carlosalcaraz is the 2023 #Wimbledon CHAMPION 🏆 pic.twitter.com/wK9KHYqaK7