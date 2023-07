Златен пръстен във формата на корона с рубини и диаманти, принадлежал на американския хип-хоп изпълнител Тупак Шакур, беше продаден за над един милион щатски долара на търг в Лондон, предаде АФП. Наддаването беше организирано от аукционната къща "Сотбис".

Бижуто, наречено от покойния рапър "Макиавели", смени собственика си срещу сумата от 1 016 000 щатски долара, включително таксите и комисионите. Тя значително надхвърля първоначалната оценка от между 200 000 и 300 000 щатски долара.

Розов диамант с рекорд за най-висока цена на карат (ВИДЕО)

Това е най-скъпият предмет, свързан с хип-хопа, продаван на търг, твърдят от аукционната къща "Сотбис". Пръстенът е изработен през 1996 г. по поръчка на Тупак Шакур. На вътрешната страна на бижуто е гравиран надпис "Pac & Dada 1996", свързан с годежа на изпълнителя с Кидада Джоунс.

Тупак Шакур (1971-1996) е сред творците, оказали влияние върху редица изпълнители, сред които Еминем, Снуп Дог, Кендрик Ламар, Фифти Сент.

БЛЯСКАВ РЕКОРД: Поставиха над 24 600 диаманта върху пръстен (ВИДЕО)

Четвъртият студиен албум на Шакур - "All Eyez on Me", както и компилация от хитове, са сред най-продаваните сборни продукции в САЩ. Музикалното списание "Ролинг стоун" постави Тупак Шакур на 86-о място в класацията на най-големите хип-хоп изпълнители.

През септември 1996 г. Тупак Шакур почина, след като беше прострелян от неизвестни лица от автомобил.